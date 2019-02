Redactie kerk

DEN HAAG. Ds. D. A. Cazemier, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 8 februari overleden.

Dirk Arnold Cazemier werd op 6 februari 1930 in Terneuzen geboren. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1956 hervormd predikant in Klazienaveen-Zwartemeer. Daarna stond hij in Den Haag, eerst als gemeente-predikant (1962) en vanaf 1978 als ziekenhuispredikant.

Ds. Cazemier ging in 1989 met emeritaat.