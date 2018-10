Ds. Cuperus 40 jaar predikant

Ds. K. R. Cuperus, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat maandag veertig jaar in het ambt.

Klaas Reinier Cuperus werd geboren op 1 september 1933 in Mastenbroek. Hij ging op latere leeftijd theologie studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1978 werd Cuperus bevestigd tot hervormd predikant in Rinsumageest-Sybrandahuis (Friesland). Daarna stond hij vanaf 1982 in Oldemarkt-Paasloo (Overijssel). Ds. Cuperus ging in 1996 met emeritaat. De predikant woont sindsdien in Zwolle.