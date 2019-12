Ds. Codée neemt afscheid van pg Maarssen (Ichthusgemeente)

Ds. G. J. Codée heeft zondagmorgen afscheid genomen van de protestantse gemeente Maarssen (Ichthus-gemeente).

De Schriftlezingen waren uit Prediker 11:1-6 en Lukas 21:25-33. In de preek stonden dankbaarheid, zaaien en oogsten en het gericht zijn op de toekomst naar centraal.

Ds. Codée en zijn gezin werden toegesproken door E. van Woudenberg (voorzitter kerkenraad), C. Nagel (namens de kinderen van de zondagsschool), A. van Eijk (namens de gemeenteleden), ds. P. G. Vellekoop (namens de andere wijkgemeenten in Maarssen) en door ds. C. Brouwer (namens de plaatselijke christelijke gereformeerde kerk).

De dienst werd afgesloten met het zingen van het lied ”Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Ds. Codée wordt op 22 december bevestigd in Zwolle (herv., Jeruzalemkerk).