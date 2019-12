Ds. Codée doet intrede in Jeruzalemkerkgemeente Zwolle

Ds. G. J. Codée is zondagmorgen verbonden aan de Jeruzalemkerkgemeente in Zwolle, een wijkgemeente op hervormd-gereformeerde grondslag van de protestantse gemeente Zwolle (PGZ). Hij kwam van Maarssen.

De verbintenisdienst werd geleid door ds. H. de Leede uit Amersfoort. Als tekst voor de verkondiging had hij Jesaja 52:7 genomen. In het kindermoment ging het over het overbrengen van een boodschap. Na de handoplegging zong de gemeente ds. Codée Psalm 134:1, 2 en 3 toe.

In de intrededienst, zondagmiddag, preekte ds. Codée naar aanleiding van Lukas 1:5-25. In het kindermoment stond het zegenende gebaar centraal.

De predikant werd toegesproken door ds. H. van Solkema namens de classis Overijssel-Flevoland, door E. Metselaar namens de algemene kerkenraad van de PGZ en door ds. H. Evers namens het ministerie van predikanten van de PGZ.