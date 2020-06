Ds. Clements rector Theologische School GG

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in Rotterdam heeft ds. G. Clements per 1 september benoemd tot rector van de school.

Dat meldt het curatorium in De Saambinder van deze week. De Goudse predikant volgt ds. P. Mulder op, die vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd terug zal treden.

Het curatorium bericht verder dat de in mei uitgestelde curatoriumvergaderingen nu in de week van 24 augustus zullen plaatsvinden.

Het curatorium is voornemens student P. C. Vlot per 1 juli kandidaat en daarmee beroepbaar te stellen. „De studenten M. Boersma en M. G. van Middendorp zullen, wanneer zij deze maand het tweede studiejaar met goede resultaten afsluiten, mogen gaan proponeren in de gemeenten met ingang van 1 juli.”

