Ds. C. W. Overdulve (PKN) overleden

Ds. C. W. Overdulve, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is woensdag overleden.

Cornelis Marinus Overdulve werd geboren op 27 september 1929 in Axel. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1957 gereformeerd predikant in Heukelum. Daarna was hij zendingspredikant in Rwanda (1961). Vervolgens stond hij in Pijnacker-Nootdorp (1971), Den Haag-West (1976, evangelisatiepredikant) en was hij opnieuw zendingspredikant in Rwanda (1981). Ds. Overdulve ging in 1990 met emeritaat.