Ds. C. W. de Bruijne, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zondag overleden.

Cornelis Wouter de Bruijne werd geboren op 27 juni 1931 in Vrouwenpolder. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1957 gereformeerd predikant in Vries. Daarna stond hij in Waarder (1961), Goes (1966), Enkhuizen (1973) en Enschede (1980). Ds. De Bruijne ging in 1992 met emeritaat.