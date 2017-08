Ds. C. van der Zanden (PKN) overleden

Ds. C. van der Zanden, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Cornelis van der Zanden werd geboren op 3 mei 1938 in Putten. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1966 gereformeerd predikant in Pesse. Daarna stond hij in Middelburg (1970). In 1975 sloot hij zich aan bij de Volle Evangelie Gemeente De Wijngaard in Middelburg en werd daar voorganger.

Ds. Van der Zanden kon zich niet langer verenigen met de kinderdoop en liet zich overdopen in Kortrijk. In 1993 keerde hij terug in de Gereformeerde Kerken en werd predikant in Hoogeveen. Daarna stond hij opnieuw in Middelburg, als ouderenpastor in zorgcentra (1999), tot zijn emeritaat in 2003.

