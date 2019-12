Ds. C. van den Berg (PKN) overleden

Ds. C. van den Berg, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag overleden.

Cornelis van den Berg werd geboren op 12 mei 1959 in het Friese Westergeest. Na zijn studie theologie in Utrecht diende hij de gemeenten van Leerbroek (1983), Katwijk aan Zee (1988), Nieuw-Lekkerland (1992) en Grand Rapids (VS, Providence Reformed Church, 1997).

In 2001 vertrok hij als zendingspredikant naar Zuidoost-Azië, in dienst van de Gereformeerde Zendingsbond. Sinds 2012 was hij verbonden aan de hervormde gemeente van Ouddorp. Daarnaast was hij zendingswerker voor Roemenië voor de Gereformeerde Zendingsbond.

Ds. Van den Berg promoveerde in 2008 aan het Westminster Theological Seminary in Philadelphia (VS) op het missiologische onderwerp ”Compassion of Christ in the Asian Context”.

De begrafenis zal maandag in Hedel plaatsvinden.