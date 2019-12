Ds. C. van den Berg in Hedel begraven

Ds. C. van den Berg, in leven dienaar van Gods Woord in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zendingswerker van de GZB, is maandag in Hedel begraven.

Voorafgaand aan de begrafenis leidde ds. M. Klaassen de rouwdienst in de hervormde kerk van Ouddorp. Hij sprak over Johannes 12:26. Ds. Klaassen benoemde enkele karakteristieken van de overledene. Ds. Van den Berg was vooral een dienaar van het Gods Woord en een getuige van Jezus Christus. In zijn tekst wees ds. Klaassen op het tweevoudig loon, dat weggelegd is voor hen die de Heere vrezen.

Ds. J. Ouwehand sprak namens de zendingsorganisatie GZB. Ouderling P. Egas voerde het woord namens de kerkenraad van de hervormde gemeente in Ouddorp. Zoon Willem van den Berg droeg het gedicht ”Ik zal gaan” voor.

Bij de begrafenis werd Psalm 118 gelezen. Zoon Johannes sprak een dankwoord uit. De dochters Willeke en Annemarieke lazen Psalm 23 in het Engels. De kinderen van ds. Van den Berg zongen aan het einde van de plechtigheid Psalter 202.

Ds. Van den Berg overleed op 3 december. Hij werd 60 jaar.