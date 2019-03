Ds. C. van de Scheur doet intrede in hervormd Eemnes

Ds. C. van de Scheur is zondag bevestigd tot predikant van de hervormde gemeente te Eemnes.

De bevestigingsdienst ’s morgens werd geleid door de consulent, ds. M. van Dam uit Baarn. In de verkondiging stond hij stil bij Psalm 126:6. In de middagdienst deed ds. Van de Scheur intrede. De tekst voor zijn intredepreek was Psalm 127:1 en 2. Daarna werd hij toegesproken door burgemeester R. A. van Benthem namens de gemeente Eemnes, door mevr. ds. W. T. V. Verhoeven namens de classis Utrecht, door N. E. W. Dunnink namens de beroepingscommissie, en door ouderling-kerkrentmeester B. Roodhart namens de kerkenraad. Nadat hem staande was toegezongen Psalm 134 vers 3 richtte de predikant enkele woorden tot de gemeente en de gasten.

De hervormde gemeente te Eemnes was veertien maanden vacant na het vertrek van ds. P. B. de Groot, die namens de GZB is uitgezonden naar Zuid-Soedan. Ds. Van de Scheur diende hiervoor wijkgemeente 7 (Dragonder) van de hervormde gemeente te Veenendaal.