Ds. C. van Bart 60 jaar predikant

Ds. C. van Bart, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat vrijdag zestig jaar in het ambt.

Cornelis van Bart werd geboren op 16 augustus 1930 in Maarssen. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1958 hervormd predikant in Ter Aa. Daarna stond hij in Putten (1963), tot zijn emeritaat in 1993. Ds. Van Bart was onder anderen docent voor de opleiding van hulppredikers in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Lees ook in Digibron:

Koninklijke onderscheidingen - Ds. C. van Bart (De Waarheidsvriend, 05-05-1994)

Ds. Van Bart neemt afscheid van Putten wegens emeritaat (Reformatorisch Dagblad, 30-08-1993)

Intrede ds. C. van Bart te Putten (De Waarheidsvriend, 20-06-1963)

Ter Aa. Bevestiging- en intrede van Cand. C. van Bart (De Waarheidsvriend, 01-05-1958)