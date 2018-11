Ds. C. van Atten (CGK) veertig jaar predikant

Ds. C. van Atten, emeritus predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken, staat zaterdag veertig jaar in het ambt.

Cornelis van Atten werd geboren op 7 juli 1949 in Leiden. Hij studeerde theologie in Utrecht en Apeldoorn en werd in 1978 predikant in Onstwedde. Daarna stond hij in Aalsmeer (1985), Hilversum (1998), en Den Haag-Rijswijk (2006). Ds. Van Atten ging in 2014 met emeritaat.

