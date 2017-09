Ds. C. Snoei (PKN) overleden

Ds. C. Snoei, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, is zaterdagmiddag overleden.

Cornelis Snoei werd in 1932 in Ouderkerk aan den IJssel geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1963 hervormd predikant te Langerak. Daarna diende hij Reeuwijk (1968).

In 1973 werd ds. Snoei predikant-directeur van de IZB. Daarna stond hij als gemeentepredikant in Noordhorn-Niezijl-Saaksum (1981). In 1984 werd hij predikant voor toerustingswerk in dienst van zendingorganisatie GZB en de IZB. Van 1988 tot zijn emeritaat in 1994 was hij algemeen secretaris van de GZB.

Ds. Snoei was van 1994 tot 2000 gemeenteraadslid voor de RPF in Scherpenzeel (Gld). Van 2004 tot 2006 verleende hij bijstand in het pastoraat in Aalst.

De predikant woonde in Barneveld. Hij wordt donderdag in Leusden begraven.

