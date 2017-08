Ds. C. Oorschot 40 jaar predikant

Ds. C. Oorschot uit Stellendam gedenkt zaterdag dat hij veertig jaar geleden in het ambt van predikant werd bevestigd.

Cornelis Oorschot werd geboren op 25 augustus 1933 in Rotterdam. Hij was werkzaam als mede-directeur van een aannemersbedrijf toen hij op latere leeftijd theologie ging studeren aan de rijksuniversiteit in Utrecht.

In 1977 werd hij predikant in de hervormde gemeente te Stellendam. Daarna stond ds. Oorschot in de hervormde gemeenten te Lunteren (1982), Dordrecht (1986) en Wageningen (1991).

Ds. Oorschot ging in 1995 met vervroegd emeritaat.

De emeritus predikant werd in 1999 weer bevestigd in Yerseke (wijkgemeente Rehoboth). In 2004 voegde hij zich bij de Hersteld Hervormde Kerk. Ds. Oorschot verleende negen jaar pastorale zorg in Zorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp.