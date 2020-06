Ds. C. Mijderwijk neemt afscheid van Meerkerk

Na bijna zeven jaar heeft ds. C. Mijderwijk zondag afscheid genomen van de hervormde gemeente van Meerkerk.

De prediking was vanuit Filippenzen 1:1-11, met als thema ”In Hem blijven wij verbonden”. „Er mag voortgebouwd worden op wat de Heere God is begonnen, waarbij de oproep tot eensgezindheid klinkt: „Blijf in Christus en Zijn Woord”.”

Na de dienst werden de predikant en zijn gezin toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling E. Versluis.

Ds. C. Mijderwijk gaat naar de hervormde gemeente van Putten.