Ds. C. J. van der Plas 50 jaar predikant

Ds. C. J. van der Plas, hervormd emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat maandag vijftig jaar in het ambt.

Cornelis Jacob van der Plas werd geboren op 15 juni 1943 in Voorhout. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Linschoten. Daarna stond hij in Delft (1974), Zwijndrecht (1983) en Barneveld (1996). Ds. Van der Plas ging in 2005 met emeritaat.

Hij woont weer in Zwijndrecht. Vanaf 1986 heeft hij vele reizen van Amicitia geleid.

