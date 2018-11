Ds. C. J. van der Drift, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 9 november overleden.

Cornelis Jacob van der Drift werd op 30 augustus 1943 in Schiedam geboren. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1969 gereformeerd predikant in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarna stond hij in Alblasserdam (1974) en in Apeldoorn (1980). Ds. Van der Drift ging in 2008 met emeritaat.