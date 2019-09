Ds. C. J. Overeem neemt afscheid van hervormd Zegveld

Ds. C. J. Overeem heeft zondagmorgen afscheid genomen van de hervormde gemeente in Zegveld. Hij koos als uitgangspunt voor de verkondiging Filippenzen 1:6: „Vertrouwende ditzelve, dat Hij Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus.”

Na de preek werd de scheidende predikant toegesproken door de consulent, ds. B. M. van den Bosch, die sprak namens de werkgemeenschap en door scriba M. J. C. Schouten namens de gemeente.

Ds. Overeem diende de gemeente van Zegveld ruim vier jaar.