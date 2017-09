Ds. C. J. Meeuse neemt afscheid van gg Goes vanwege emeritaat

Ds. C. J. Meeuse heeft woensdagavond in de Goese Sionkerk afscheid genomen als predikant van de gereformeerde gemeente Goes. Hij gaat per 1 oktober met emeritaat.

Ds. Meeuse preekte over Romeinen 11: 36. Hij sprak over de oorsprong, de voortgang en het doel van „Gods vrijmacht in al Zijn werken.”

Ds. C. J. Meeuse met emeritaat: Roeping tot ambt mag geen onzekere zaak zijn

Na de dienst en zijn afscheidstoespraak werd ds. Meeuse toegesproken door ds. C. Sonnevelt namens de classis Goes en de particuliere synode Zuid; door wethouder A. B. van der Reest van de gemeente Goes; en door ouderling C. Hoogerland namens de gemeente.

Ds. Meeuse was in augustus 35 jaar predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten, hij diende de gemeente te Goes elf jaar. Daarvoor was hij predikant in Rotterdam-Zuid, Vlaardingen, Nunspeet en Apeldoorn. Ds. Meeuse vestigt zich in Arnemuiden.

