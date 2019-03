Ds. C. Hogchem doet intrede in gg Aalburg

Ds. C. Hogchem is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente in Aalburg. Hij was predikant te Genemuiden.

De bevestigingsdienst werd geleid door de consulent van Aalburg, ds. E. Bakker uit Veen. De tekst voor de prediking was 2 Timotheüs 4:5, het thema ”Paulus’ broederlijke opwekking”.

In de intrededienst preekte ds. Hogchem over Jesaja 55:10 en 11. Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. M. T. Al-Chalabi namens de classis Dordrecht en de particuliere synode Zuid-West, door ds. M. A. Kuijt namens de plaatselijke kerken, door wethouder H. Tanis van de gemeente Altena en door ouderling A. Rozendaal als voorzitter van de kerkenraad.

De gemeente Aalburg was dertien maanden vacant.

