Ds. C. H. Hogendoorn neemt afscheid van hervormd Katwijk aan Zee

Ds. C. H. Hogendoorn heeft zondag afscheid genomen van de hervormde wijkgemeente Morgenster te Katwijk aan Zee. Hij vertrekt naar Lelystad.

De gemeente kon de afscheidsdienst via een beeld- en geluidsverbinding volgen. Ds. Hoogendoorn preekte over Johannes 21:22b: „Volgt u Mij.”

Voorafgaand aan de dienst werd de predikant in een video toegesproken door burgemeester C. Visser. In de dienst spraken voorzitter J. van der Plas namens de algemene kerkenraad en scriba A. P. Perdok namens kerkenraad en (wijk)gemeente.