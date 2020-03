Ds. C. H. Bijl heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Papendrecht (wijk Oost) op hem had uitgebracht.

Ds. Bijl is momenteel predikant in de hervormde gemeente in Waddinxveen (wijk Oost). Eerder diende de predikant de gemeenten van Nieuwland en Oosterwijk en van Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert. De predikant staat sinds 2015 in Waddinxveen.

Wijk Oost van de hervormde gemeente Papendrecht was vacant sinds het emeritaat van ds. P. J. Teeuw in 2018.