Ds. C. H. Bijl doet intrede in hervormd Papendrecht

Ds. C. H. Bijl is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Papendrecht (wijk Oost). De bevestiger, ds. J. van Dijk uit Ridderkerk, preekte over Jozua 3:17.

Na de dienst werd ds. Bijl toegesproken door M. J. de Vries, voorzitter van de wijkkerkenraad. De gemeente zong en neuriede haar nieuwe predikant Psalm 134 vers 3 toe.

Zondagmiddag deed ds. Bijl intrede en bediende hij het Woord vanuit 1 Johannes 1:3. Voorafgaand aan de dienst werd de predikant toegesproken door A. J. Moerkerke, burgemeester van Papendrecht, en daarna door ds. B. E. Weerd namens wijk West van de hervormde gemeente Papendrecht.

De hervormde gemeente Papendrecht (wijk oost) is ruim twee jaar vacant geweest.