Ds. C. H. Bax neemt afscheid van hervormde gemeente Ede

Ds. C. H. Bax heeft zondag afscheid genomen van De Ark, onderdeel van de hervormde gemeente Ede. Hij diende deze gemeente sinds september 1993; daarvoor stond hij in Emmeloord en in Heteren. Ds. Bax gaat met emeritaat. Centraal in de afscheidsdienst stond Kolossenzen 2:2b en 3: „Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en de kennis verborgen zijn.”

Aan het einde van de dienst werd ds. Bax toegesproken door D. J. Hulstein, preses van de algemene kerkenraad, namens het ministerie van predikanten en de werkgemeenschap van predikanten in de classis Ede, door ds. J. S. Heutink, medevoorganger in De Ark, en door A. G. Christiaans, preses van de wijkkerkenraad, namens De Ark. Ds. Heutink sprak de formule uit waarmee een predikant in de Protestantse Kerk in Nederland die met emeritaat gaat, wordt uitgeleid.

