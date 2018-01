Ds. C. G. Vreugdenhil neemt afscheid van gereformeerde gemeente te Houten

Ds. C. G. Vreugdenhil heeft zondag afscheid genomen van de gereformeerde gemeente te Houten in verband met zijn emeritaat.

De tekst van zijn afscheidspreek was Romeinen 16:25-27, met als thema: ”De afscheidsgroet van Paulus”.

Consulent ds. W. A. Zondag sprak een dankwoord namens de classis. Ouderling C. K. van der Ent sprak ds. Vreugdenhil toe namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Vreugdenhil is ruim 43 jaar predikant. Hij diende de gemeenten Zoetermeer (als zendingspredikant in Papua), Vlissingen (twee keer), Lelystad, Groningen en Houten.

