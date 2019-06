Ds. C. den Boer in Barneveld begraven

Ds. C. den Boer uit Barneveld is zaterdag ter aarde besteld op begraafplaats ”De Plantage” in Barneveld.

De hervormde emeritus predikant overleed op 11 juni op 88-jarige leeftijd.

Voorafgaand aan de begrafenis werd een rouwdienst gehouden in de Oude Kerk te Barneveld. De dienst werd geleid door ds. P. Koeman. Hij sprak naar aanleiding van Psalm 4: „Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.” Daaraan verbond ds. Koeman enkele verzen uit Openbaring 14.

Op de begraafplaats sprak pastoraal werker A. M. K. Peters naar aanleiding van Romeinen 8 over de kernwoorden; zuchten, hopen en roepen.