Ds. C. de Jong, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is dinsdag overleden.

Cornelis de Jong werd geboren op 28 oktober 1924 in Scheveningen. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1958 hervormd predikant in Welsum. Daarna stond hij in Puttershoek (1963), Dalfsen (1967), Hoog- en Leegkerk en Oostwold-Hooge en Lage Meeden (1974) en De Lier (1979). Ds. De Jong ging in 1990 met emeritaat. Hij promoveerde in 1978 op ‘De volken bij Jeremia’.