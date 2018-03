Ds. C. Bos: de dorpspastor van Benschop

Hij ontwikkelde zich tot de dorpspastor van Benschop, die er is voor iedereen. „Het gaat niet alleen om bekering, maar ook om het Koninkrijk van God in deze wereld.” Woensdag staat ds. C. Bos van de hervormde gemeente van Benschop 25 jaar in het ambt.

Midden in het Utrechtse dorp Benschop staan twee grote kerken. Vanuit zijn woonkamer kan ds. Bos de hervormde kerk zien. Als hij buiten staat, ziet hij het rooms-katholieke godshuis.

De predikant maakt bijna iedere avond een wandeling. Hij komt dan behalve gemeenteleden van zijn eigen kerk ook leden van de rooms-katholieke parochie tegen. En mensen die niet of niet meer naar de kerk gaan. „Graag maak ik een praatje. Ik vind het belangrijk het dorpsgevoel te bevorderen.”

Afspraak

Daar blijft het niet bij. „Sinds hier geen rooms-katholieke pastor meer werkt, komen parochianen soms bij mij met hun geestelijke vragen. Dan maak ik een afspraak. Ik ga naar hen toe, heb het over wat hen bezighoudt, bid met hen en lees uit de Bijbel.”

Diezelfde houding heeft ds. Bos jegens onkerkelijken. „Ik probeer belangstelling te hebben voor alle mensen om mij heen. Onlangs hoorde ik van een onkerkelijke vrouw dat ik een mooie preek gehouden had. Blijkbaar luisterde ze mee via internet.”

Ds. Bos heeft die open houding meegenomen vanuit zijn tijd als missionair werker voor de IZB in Rotterdam-Zuid. „Daar waren veel problemen. Ik ging alle deuren langs, ook in de wijk Katendrecht, waar zich veel prostitutie bevond. Eens kwam ik bij een crimineel die me uitnodigde binnen te komen. Ik kon verrassend goed met hem praten over het Evangelie. Hij kende alle zondagsschoolverhalen nog. We lazen samen de Bijbel. Bij mijn afscheid als missionair werker kreeg ik een wandbord van hem. Ik weet niet hoe het met hem is gegaan.”

De predikant vindt het belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor de bekering, maar ook voor de gedachte dat Christus de werkelijkheid beheerst. „Dat idee is uitgewerkt door de Duitse theoloog Bonhoeffer.” Ds. Bos schreef er een boekje over. „Het antwoord op de vraag hoe Christus gestalte krijgt in deze wereld, houdt in dat de kerk zich niet moet opsluiten. Zij moet uitgaan naar de wereld, zoals Christus deed.”

Verdieping

Volgens ds. Bos heeft het leven van christenen verdieping nodig om een woord voor de wereld te hebben. „Die verdieping vindt plaats door middel van gebed, meditatie en concentratie op God, door de aanvechtingen heen. De afzondering is belangrijk om als kerk te overleven in deze oppervlakkige en geesteloze tijd. Bij stille tijd is het hardop lezen van Gods Woord waardevol, omdat het Woord op die manier beter tot je doordringt.”

Ds. Bos pleit voor evenwicht. „Er treden in de kerk te veel eenzijdigheden op, aan beide kanten. Het gezonde geestelijke evenwicht ligt in het tegelijk weten zondaar en gerechtvaardigde te zijn, zoals Luther dat leerde. Het gaat zowel om de schuldbelijdenis als om het leven uit genade.”

In dat verband ziet hij zijn voorkeur voor de pastoraaltheologie, die zich richt op de studie van de zielzorg en gericht is op het hele christelijke leven. „De pastor is een zingever die het proces van ongezonde eenzijdigheden tot heling in gang zet. Hij is een arts die geestelijke ziekten aanwijst en behandelt. Die eenzijdigheden doen zich voor als mensen met de Schrift op eenzijdige wijze omgaan om de boodschap zo in hun eigen opvattingen te persen”

Zondag preekte ds. Bos over de lijdende Christus. „Wij hebben een Hogepriester Die medelijden met ons kan hebben. Hij is de lijdende Knecht des Heeren. De God Die in ons lijden meekomt en ons troost. Jezus maakte het lijden mee. Hij huilde bij Lazarus’ graf en droeg onze zonden en pijn op het kruishout van Golgotha. Jezus stierf aan het kruis, onze plaats is onder het kruis.”

Levensloop ds. C. Bos

Cornelis Bos werd op 15 september 1955 in Huizen geboren. Nadat hij enige tijd in de bouw gewerkt had, studeerde hij theologie in Leiden en Amsterdam. Vanaf 1987 werkte hij voor de IZB in Rotterdam-Zuid. In 1993 deed hij intrede in de hervormde gemeente van ’s Gravenmoer. Sinds 2000 dient hij de hervormde gemeente van Benschop. Ds. Bos schreef twee boeken: ”Bevrijd geloven”, over de pastorale kant van de Heidelbergse Catechismus en ”Levend geloven”, over de leefregels van Bonhoeffer. Het echtpaar Bos heeft vijf kinderen.

Lees ook in Digibron:

Leven met God - Pastorale gids van ds. C. Bos stimuleert zekerheid van het geloof (De Waarheidsvriend, 17-10-2013)

Ds. C. Bos doet intrede in Benschop (Reformatorisch Dagblad, 16-05-2000)

Afscheid ds. C. Bos van ‘s-Gravenmoer (De Waarheidsvriend, 11-05-2000)

Een nieuwe predikant voor de hervormde gmeente van ‘s-Gravenmoer (De Waarheidsvriend, 08-04-1993)