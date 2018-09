Ds. C. Baas (PKN) zestig jaar predikant

Ds. C. Baas, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland, staat vrijdag zestig jaar in het ambt.

Cornelis Baas werd geboren op 16 december 1933 in Gouda. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1958 hervormd predikant in Haaften. Daarna stond hij in Nieuwerkerk aan den IJssel (1963), Hendrik-Ido-Ambacht (1970) en was hij legerpredikant (1973). Ds. Baas ging in 1989 met leeftijdsontslag. Daarna verleende hij hulpdiensten in het pastoraat in Numansdorp en ’s-Gravendeel en was hij deeltijdpredikant in Moerdijk.