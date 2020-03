Ds. C. B. Schuurman, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is vrijdag overleden.

Cornelis Bernardus Schuurman werd geboren op 9 februari 1926 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1955 hervormd predikant in Baardwijk en Drunen. Daarna stond hij in Vollenhove (1961), Maassluis (1969) en Katwijk aan Zee (1978). Ds. Schuurman ging in 1989 met emeritaat.