Ds. C. A. de Bildt, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is maandag overleden.

Cornelis Abraham de Bildt werd op 16 oktober 1943 in Haarlem geboren. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1977 gereformeerd predikant in Zwaagwesteinde. Daarna stond hij in Vlaardingen (1982). Ds. De Bildt ging in 2007 met emeritaat.