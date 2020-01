Ds. Buss al veertig jaar pastor van Chippenham

Jongeren hebben in tijden van secularisatie het gebed van de gemeente nodig, vindt ds. G. D. Buss. De Strict Baptistpredikant komt eens per maand op zondagmiddag samen met jonge gemeenteleden.

Ds. Buss was op nieuwjaarsdag 40 jaar verbonden aan de ”Old Baptist Chapel” in Chippenham, een stadje in het westen van Engeland.

Ds. Buss kreeg in 1979 meerdere beroepen. „In Zijn voorzienigheid trok de Heere mij echter bijzonder met de woorden uit Deuteronomium 31:7: „Gij zult met dit volk ingaan.” Maar ik werd ook bemoedigd door de woorden uit Mattheüs 6:8: „Uw Vader weet wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.” En uit Psalm 46:8: „De HEERE der heirscharen is met ons; de God Jakobs is ons een hoog Vertrek.”

Tegen mijn wil in dwong de Heere mij om het beroep van de gemeente van Chippenham aan te nemen en daar mijn ambt te gaan bekleden. Zoals een goede man eens zei: „Als mijn Meester anders zou zijn geweest dan Wie Hij is, zou Hij het allang zonder mijn diensten hebben gedaan.” Als er iets goeds is bereikt, is dat alleen maar het werk van de Heere. Alle gebreken waren van mijn kant.”

De chapel in Chippenham is 215 jaar oud en ontstond als een „indirecte vrucht” van de prediking van de methodistische predikant George Whitefield (1714-1770), legt de predikant uit. Whitefield preekte in Castle Combe, een dorpje op zo’n vijf mijl van Chippenham. „Een groep gemeenteleden scheidde zich in 1804 af van de ”George Whitefield’s Tabernacle”, die in 1796 geopend was. Deze mensen waren overtuigd geraakt van de geloofsdoop. Het ging naar verluidt om een vriendschappelijke scheiding.”

In de historie van de chapel is te lezen dat er al tijdens de openingsdienst een zondaar werd geroepen tot de genade, vertelt ds. Buss. „Hij was de eerste van velen in wie de Heere sindsdien krachtdadig heeft gewerkt.”

Toch liep –en loopt– het aantal leden van de Strict Baptistgemeenten in het algemeen terug. In de begintijd van zijn bediening in Chippenham bestond de gemeente uit zo’n dertig –veelal oudere– mensen. „Een van hen verzekerde me dat de gemeente er binnen tien jaar niet meer zou zijn.”

De gemeente van Chippenham is echter juist gegroeid, vertelt de predikant. „Door de goedheid van de Heere is het aantal leden toegenomen tot circa 75, onder wie veel jonge mensen en kinderen.” Toch zag hij in de loop der jaren ook wel leden „naar elders” vertrekken, „om een lichtere religie aan te hangen.”

Op zondag –de dag die ds. Buss steevast ”Lord’s Day” noemt, ofwel: de dag des Heeren– is er ’s morgens en ’s avonds een dienst des Woords. Doordeweeks wordt er een bijeenkomst gehouden voor gebed en meditatie. Maandelijks spreekt ds. Buss op zondagmiddag met de jeugd van de gemeente. Ook houdt hij in de wintermaanden een Bijbelstudie.

De predikant is zich er „zeer van bewust” dat wat jongeren horen in het onderwijs en de prediking in de Old Baptist Chapel, vreemde taal is voor mensen die zij in het dagelijks leven tegenkomen. „Zij hebben ons gebed nodig dat de vreze des Heeren hen mag behouden.”

Gelijkheidswetgeving

Engeland seculariseert steeds verder, constateert ds. Buss. „De krachten van de antichrist zijn zo groot, dat gelovigen zoals wij meer en meer buiten de samenleving worden geplaatst die de secularisten blindelings proberen op te bouwen. Velen hebben te maken met grote uitdagingen. Op de plaatsen waar zij werken, wordt de gelijkheidswetgeving doorgedrukt. Die gaat dwars tegen Bijbelse principes in.”

Ook in praktische zaken krijgt de gemeente te maken met gevolgen van secularisatie, zoals toenemende drukte op zondag. „Het wordt steeds moeilijker om op zondagmorgen parkeerruimte te vinden in de stad. We hebben onze ochtenddienst al meermalen moeten vervroegen vanwege de ontheiliging van de rustdag in de straat waar de kapel is gesitueerd.”

Ds. Buss probeert op zulke momenten in stilte iets uit te dragen. „Ik draag altijd mijn Bijbel in mijn hand als ik door de duizelingwekkende menigte loop, in de hoop dat het een roepstem mag zijn voor een onverschillige zondaar. Ik geloof er vast in dat het Woord van God het middelpunt van ons dienstwerk en handelen moet zijn.”

De diensten van de Old Baptist Chapel zijn via internet terug te luisteren. „Het is verootmoedigend om te zien hoe dit grotelijks is gebruikt door God in binnen- en buitenland tot Zijn eer en heerlijkheid”, aldus ds. Buss.

Toch gebeurt het maar zelden dat bezoekers van buiten de kerk naar de Old Baptist Chapel komen. „Een genadige uitstorting van de Heilige Geest is noodzakelijk om een ware herleving van de echte godsdienst te brengen. We zouden ook onszelf moeten onderzoeken met de vraag waarom de lieve Geest dusdanig wordt teruggetrokken in onze generatie. Is er geen oorzaak te vinden?”

Toekomst

Ds. Buss wil, zolang hij „de kracht van de Heere mag ontvangen”, doorgaan „met het verkondigen van een dierbare Christus aan zondaren.” Bij het ingaan van het nieuwe kalenderjaar geeft hij ook een boodschap mee: „Het betaamt eenieder van ons om genade te zoeken, zodat we er klaar voor zijn om een heilige God te ontmoeten, nu onze dagen nog verlengd worden om genade te zoeken en dienstbaar te zijn in Zijn Koninkrijk hier beneden.”

Met het oog op het pasbegonnen jaar is het goed om de woorden ter harte te nemen die koning George VI (1895-1952) uitsprak tijdens de donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog, stelt ds. Buss: „„Ik zei tegen de man die bij de poort van het nieuwe jaar stond: „Geef me een licht zodat ik veilig het onbekende mag binnentreden.” Hij zei tegen mij: „Leg je hand in de hand van God, want dat is beter dan een licht en veiliger dan een bekende weg.””