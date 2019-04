Ds. Brugge doet intrede in gg Doetinchem

Ds. A. A. Brugge is woensdag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente te Doetinchem. De predikant kwam over vanuit de Netherlands Reformed Congregation (NRC) in Lethbridge (Canada).

In de bevestigingsdienst woensdagmiddag ging consulent ds. A. Schreuder uit Beekbergen voor. De tekst voor de verkondiging was 2 Timotheüs 2:24 en 25, met als thema ”Arbeider in Gods Koninkrijk”.

In de avonddienst deed ds. Brugge intrede vanuit Jeremia 30:17: „Het is Sion, zeggen zij; niemand vraagt naar haar.” Het thema was ”De boodschap aan Sion”.

Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. R. A. M. Visser uit Apeldoorn namens de classis Rijssen en de particuliere synode Oost. Ds. H. D. den Hollander sprak namens de classis NRC Far West, ouderling P. Kleijer namens de NRC in Lethbridge, wethouder H. G. Bulten namens de plaatselijke gemeente en ouderling M. Ebbers namens kerkenraad en gemeente.

Ds. Brugge diende eerder de gemeenten van Scherpenisse (2001), Dordrecht (2006) en Ede (2011).

---

