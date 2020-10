Ds. Brons voor JBGG: Wees niet alleen een hoorder van het Woord maar ook een dader

De jaarlijkse jeugdwerkdag van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) werd donderdagavond een onlinebijeenkomst. De livestream trok zo’n 180 belangstellenden. JBGG-directeur Laurens Kroon luidde de noodklok.

Kroon over de betrokkenheid van jongeren bij de kerk: „We horen van jongeren die de dienst in bed volgen terwijl hun ouders beneden zijn. Kerken, werk aan verbinding. Zoek maximaal naar mogelijkheden om het jeugdwerk door te laten gaan.”

Dat er online veel meer te doen is dan ”naar de kerk gaan”, weet godsdienstdocent Alexander Treur ook. In zijn bijdrage over identificatiefiguren vertelt hij over de grote rol die influencers spelen in het leven van jongeren. „Hun filmpjes worden soms binnen een dag een miljoen keer bekeken. Hun boodschap is: Leef zoals ik, dan ben je goed.” Influencers spelen daarbij in op een scheppingsgave, aldus Treur. „God heeft ons zo geschapen dat we op elkaar letten, naar elkaar kijken, van elkaar leren. In de Bijbel is Hebreeën 11 een hoofdstuk vol voorbeelden. En de Heere Jezus zegt het Zelf: „Volg Mij.””

Een identificatiefiguur zijn voor jongeren is geen opgave maar iets wat geschonken wordt. „Als je in de ware Wijnstok ingeplant bent, dan hoef je je er niet krampachtig voor in te spannen om een rolmodel te zijn. „Niet ik, maar Christus leeft in mij.” Zo is een christen, met de woorden van Luther, een klein Christusje.”

In zijn meditatie verbindt ds. H. Brons uit Vlaardingen „de blik in de spiegel met de daad. Jakobus gebruikt in zijn brief het beeld van een spiegel. Je kunt in de spiegel kijken en je spiegelbeeld meteen weer vergeten zijn. Of je onderneemt actie: je gaat naar de kapper of koopt een nieuwe bril. Als je het Woord van God hoort maar er niets mee doet, ben je alleen een hoorder. Zet jezelf in de startblokken om goed te luisteren en om ook een dader te zijn. Bid: „O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.””

Op een zijspoor

De jeugdwerkdag is ook altijd de jaarvergadering van de vereniging. Bestuurslid Evert-Jan Nieuwenhuis treedt af, Jacques Rozendaal komt in zijn plaats. Penningmeester Gert-Jan Brouwer vertelt over de financiële zorgen die er waren omdat de Koersvakanties naar het buitenland afgelast moesten worden. „Gelukkig hebben veel jongeren hun aanbetaling omgezet in een gift. We konden daardoor uiteindelijk deze rekening redelijk neutraal afsluiten.” De JBGG investeert het komende jaar in meer onlineactiviteiten voor jongeren en een beter intern IT-netwerk.

Het annuleren van de Koersvakanties was niet alleen een financieel verlies maar ook inhoudelijk een aderlating. Voorzitter Kroon: „We hadden al veel dingen moeten annuleren of veranderen in een digitale bijeenkomst. Maar toen we op 15 mei ook de Koersvakanties moesten cancelen, raakte mij dat heel diep. Deze zomer geen jongeren rondom het Woord, geen gesprekken van hart tot hart. Ik heb het ervaren alsof we door de Heere op een zijspoor werden gezet. Maar we mochten het ook in Zijn handen leggen.”

Kroon toont zich bezorgd over de toekomst. „Verbinden onze jongeren zich nog aan de dienst van de Heere en aan de gemeente? We horen best verdrietige verhalen, en dat terwijl kerkenraden zich deze week moeten beraden op wat ze gaan doen met het dringende advies van de overheid van dertig gemeenteleden in de dienst. Zoek maximaal mogelijkheden om jongeren te verbinden. Gemeenten raden we aan om het jeugdwerk zo veel als mogelijk door te laten gaan. Anders raken we onze jongeren op termijn kwijt. Sta om hen heen.”