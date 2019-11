Ds. A. A. W. Boon, predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, gedenkt zondag zijn veertigjarig ambtsjubileum.

Arie Adrianus Willem Boon werd op 21 maart 1950 in Voorthuizen geboren.

Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 hervormd predikant in Kamperveen. Daarna stond hij in Kamerik (1985), Schoonhoven (1989) en Krabbendijke (2001).

Ds. Boon was tot 1 januari 2009 verbonden aan de gemeente van Krabbendijke.