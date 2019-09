Ds. Bonhof: In de ontmoeting met Joden past bescheidenheid

De 47-jarige ds. Joan Bonhof wordt in oktober directeur van het Centrum voor Israëlstudies (CIS). Binnenkort neemt hij afscheid van de Utrechtse ICF-gemeente waarvan hij predikant is.

Waarin verschillen uw huidige en uw toekomstige functie?

„Ik ontmoet nu, als predikant in een kerkplantingssetting, veel moslims en seculiere mensen. Straks zal ik vooral bestuurlijk en theologisch bezig zijn en hoop ik met veel Joden in contact te komen. Mijn verlangen om de blik ook te richten op mensen buiten de kerk is, toen ik student was, gewekt door ds. C. G. Vreugdenhil van de Gereformeerde Gemeenten. Onder zijn preken ben ik ook tot verandering gekomen.”

Waarvoor wilt u zich met name gaan inzetten?

„Het CIS heeft al veel kennis vergaard en veel contacten gelegd. Daarom past mij bescheidenheid. Extra aandachtspunt zal vooral het geven van voorlichting zijn. Zodat Nederlandse christenen meer betrokken raken op Israël en de Joden.”

Wat zegt Israël u persoonlijk?

„Israël is en blijft het bijzondere verbondsvolk van God. Via Israël kregen we het Oude Testament. En Jezus was een Joodse man. In Openbaring 7:14-15 staat dat een grote menigte uit alle volken lofprijzend voor de troon van de God van Israël en voor het Lam zal staan.”

In de ontmoeting met Joden is volgens het CIS dienen een kernwoord. Hoe kan dit worden ingevuld?

„Door diaconale projecten in Israël. Door er te zijn voor Joodse mensen in Nederland in de strijd tegen antisemitisme. Dit dienen mag geen binnenkomertje zijn voor evangelisatie. De opdracht voor gelovigen uit de heidenen is om Joden tot jaloersheid te verwekken, waar Romeinen 11:11 van spreekt.”

Hoe kunnen christenen tegenover Joden het beste getuigen?

„Door liefde te laten blijken, echte interesse te tonen en te luisteren. Maar ook door samen het Oude Testament lezen, in de hoop dat de Heere daardoor zal spreken. Christenen hebben bescheiden te zijn en oog te hebben voor de aanwezige pijn bij Joden, vanwege onder meer de kruistochten en pogroms.”

Hoe ziet u de toekomst van Israël en de Joden?

„Israël wacht een rijke toekomst, gezien de belofte in Romeinen 11:26 dat heel Israël zalig zal worden. In politiek opzicht lijkt de toekomst gecompliceerd. Het CIS is echter geen partijpolitieke instelling. Wel zien we in de terugkeer van veel Joden naar Israël iets van Gods leiding. Maar we voelen ons ook verbonden met onze Palestijnse broeders en zusters. Beide kanten hebben recht op veiligheid en leefruimte.”