Ds. Boersema start „Beleidende Kerk”

Vier jaar lang hield ds. Maarten Boersema, predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in het Friese Blije-Holwerd, het fotoblog blijekerk.nl bij.

Daarop toonde hij beelden van zijn leven en werk als dorpspredikant. Afgelopen zondag werd ds. Boersema bevestigd als predikant van de vrijgemaakte Herengrachtkerk in Leiden. Vlak voor zijn intrede lanceerde hij de website beleidendekerk.nl. Een keer in de week, „en soms vaker”, plaatst hij op deze site –met een knipoog naar Leiden– een beeld van wat hij tegenkomt in deze stad. Dat beeld koppelt hij aan een Bijbeltekst.