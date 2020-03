Ds. Blom doet intrede in lege Schildkerk Rijssen

In de Schildkerk is ds. L. P. Blom zondag verbonden aan de hervormde gemeente van Rijssen, wijk 1. De bevestigings- en intrededienst waren door de omstandigheden ineengeschoven. Behalve de kerkenraad zat een handvol genodigden in de kerk.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. van der Meijden uit Bergambacht (oud-predikant van wijk 1); hij sprak over 1 Thessalonicenzen 1, met als thema ”Het werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt!” Maarten Blom, broer van ds. Blom en voorganger van de ICF-gemeente in Gouda, kon niet aanwezig zijn om deel te nemen aan de handoplegging omdat de gastvoorganger in zijn eigen gemeente was uitgevallen. Bij de handoplegging gaf ds. Van der Meijden ds. Blom de tekstwoorden uit 2 Kor. 2:14 mee: „God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt.”

Ds. Blom sprak bij zijn intrede over 1 Thessalonicenzen 2:8: „Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.” Het thema was: ”Deel je geloof en deel je leven!”

De predikant, die van de hervormde gemeente in Barneveld (wijk 5) kwam, werd welkom geheten door ds. Van der Meijden en toegesproken door ds. D. M. Elsman namens de werkgemeenschap van predikanten en het ministerie van predikanten en door J. Harbers, voorzitter van de kerkenraad van wijk 1. Harbers las ook een welkomstbrief voor van burgemeester A. C. Hofland die vanwege de coronacrisis niet aanwezig was.