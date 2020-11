Ds. B. W. Steenbeek, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 10 november overleden.

Bendiks Walter Steenbeek werd geboren op 3 april 1929 in Surhuizum. Hij werd in 1957 hervormd predikant in Terwispel. Daarna stond hij in Sexbierum (1961), Nunspeet (1965), Hoogeveen (1972) en Nijega-Opende (1968). Ds. Steenbeek ging in 1992 met emeritaat.