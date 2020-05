Ds. B. van der Heiden (GG) overleden

Ds. B. van der Heiden, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten (GG), is vrijdagmorgen overleden. Hij werd 74 jaar.

Bas van der Heiden werd op 12 juni 1945 geboren in Rotterdam. In 1979 werd Van der Heiden, destijds ouderling in de gereformeerde gemeente in Dordrecht, toegelaten tot de predikantsopleiding aan de Theologische School in Rotterdam. In 1983 werd hij bevestigd in Woerden, zijn eerste gemeente. Daarna volgden Hardinxveld-Giessendam (1988), Kampen (1996) en Alblasserdam (2000). Ds. Van der Heiden ging in 2017 met emeritaat.

