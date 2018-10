Ds. B. M. Meijndert (PKN) 60 jaar predikant

Ds. B. M. Meijndert, hervormd emeritus predikant, stond vrijdag zestig jaar in het ambt.

Bastiaan Maarten Meijndert werd geboren in Bergschenhoek op 16 april 1930. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1958 hervormd predikant in Waarder. Daarna stond hij in Woudenberg (1964), Lunteren (1971) en Voorthuizen (1977).

Van 1982 tot aan zijn emeritaat in 1990 was hij ziekenhuispredikant in Harderwijk en Ermelo. Hij was enkele malen voor kortere tijd werkzaam als legerpredikant. Na zijn emeritaat verleende ds. Meijndert hulp in het pastoraat in de hervormde buitengewone wijkgemeente Ichthuskerk in Soest.

Het echtpaar Meijndert woont in Soesterberg.