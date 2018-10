Ds. B. E. Weerd doet intrede in hervormde gemeente Papendrecht

Ds. B. E. Weerd is zondag bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Papendrecht, wijk West. In de intrededienst ging ds. H. G. de Graaff uit Nieuwerbrug aan den Rijn voor. Deze preekte over 1 Petrus 4:10 met als thema ”Dienen met de genadegave”.

In de middagdienst deed ds. Weerd intrede vanuit 1 Korinthe 1:17b. Het thema was: ”De kern centraal”. In de preek werd benadrukt dat het kruis van Christus centraal moet staan. Aansluitend werd de predikant toegesproken door wethouder C. de Ruyter namens de burgerlijke gemeente Papendrecht, door consulent ds. H. J. van der Veen namens de ring Alblasserdam en de classis Zuid-Holland-Zuid en door H. van Wijngaarden namens de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad West.