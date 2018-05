Ds. B. E. Span, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 12 mei overleden.

Bauke Eelze Span werd geboren op 4 augustus 1934 in Leeuwarden. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1964 gereformeerd predikant in Zwaagwesteinde (eerst als gemeentepredikant, vanaf 1969 als legerpredikant). Daarna stond hij in Zuidlaren (1974). Ds. Span ging in 1995 met emeritaat.