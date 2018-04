Ds. B. D. Bouman doet intrede in hhg Giessendam, Neder-Hardinxveld en Sliedrecht

Ds. B. D. Bouman is woensdagmiddag bevestigd als predikant van de hersteld hervormde gemeente van Giessendam, Neder-Hardinxveld en Sliedrecht. De gemeente was sinds september 2017 vacant vanwege het vertrek van ds. A. Kos naar Middelharnis-Sommelsdijk.

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. K. J. Kaptein uit Ridderkerk voor. Deze preekte over Johannes 16:33 met als thema ”Opdat gij in Mij vrede hebt”. In de avonddienst deed ds. Bouman intrede vanuit 2 Korinthe 5:20. Het thema was ”Christus zendt zijn ambassadeurs in deze wereld”. Aansluitend werd de predikant toegesproken door burgemeester D. Heikoop namens het college van B en W van Hardinxveld-Giessendam, door ds. Kaptein als consulent en namens de classis West en door ouderling J. van Zijtveld namens gemeente, kerkenraad en kerkvoogdij. De gemeente zong ten slotte de predikant en zijn gezin Psalm 84:3 toe. Ds. Bouman kwam van Stellendam waar hij ruim 4 jaar aan verbonden was.

Lees ook:

Ds. B. D. Bouman neemt afscheid van hhg Stellendam (RD.nl, 09-04-2018)

Bevestiging en intrede ds. B.D. Bouman te Stellendam (Kerkblad, 17-10-2013)

Ds. B.D. Bouman neemt afscheid van de gemeente van Nijkerk en Zwartebroek-Terschuur (Kerkblad, 03-10-2013)

Kand. B. D. Bouman in HHK bevestigd als predikant (Reformatorisch Dagblad, 22-01-2009)