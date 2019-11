Ds. B. C. de Gelder, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is zaterdag overleden.

Bartus Cornelis de Gelder werd geboren op 17 april 1931 in Alblasserdam. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1960 hervormd predikant in Beusichem. Daarna stond hij in Wissenkerke (1964), Maasdijk (1969) en Lisse (1977).

Ds. De Gelder ging in 1993 met emeritaat. Daarna verleende hij tot 1999 bijstand in het pastoraat in de hervormde gemeente van Hoogmade-Rijpwetering.