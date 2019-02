Ds. Andrew Brunson wil weer terug naar Turkije

Ds. Andrew Brunson, de Amerikaanse predikant die twee jaar gevangen zat in Turkije en in oktober werd vrijgelaten, wil terugkeren naar het land.

Dat zei ds. Brunson toen hij woensdag de Uscirf, een Amerikaanse overheidscommissie die toeziet op de manier waarop wereldwijd wordt omgegaan met de vrijheid van godsdienst, toesprak.

De predikant zei dankbaar te zijn dat hij in Amerika is, maar ziet er toch naar uit weer eens terug te kunnen naar Turkije. „We houden van de mensen daar, omdat we geloven dat God van hen houdt.” Ds. Brunson wil zijn werk weer oppakken. De predikant werkte in de stad Izmir voor een kleine protestantse gemeente, totdat hij in oktober 2016 werd opgepakt.