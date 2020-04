Ds. Adriaanse (NKiD) 25 jaar predikant

Ds. J. H. Adriaanse, predikant van de Nederlandse Kerk in Duitsland, staat vrijdag 25 jaar in het ambt.

Jan Hendrik Adriaanse is geboren op 19 maart 1967 in Barneveld. Hij studeerde in Utrecht en werd in 1995 hervormd predikant in Otterlo. Daarna stond hij in Dinteloord (2002), Goudriaan en Ottoland (2005), Harmelen (pastoraal werker, 2009) en Beerzerveld (2015). Sinds 2019 is hij verbonden aan de Nederlandse Kerk in Duitsland (werkgebied Keulen-Bonn, Düsseldorf, Duisburg-Ruhrort, Münster en Ems-Weser/Schwei).

Ds. Adriaanse zoekt verstrooide schapen in Duitsland op