Ds. Adams (NRC) doet intrede in Picture Butte

Ds. E. C. Adams heeft woensdag intrede gedaan in de Netherlands reformed congregation te Picture Butte (Can.). Zijn bevestiger, ds. H. D. den Hollander, sprak over Hooglied 3:3.

In de intrededienst preekte ds. Adams over Openbaring 1:17 en 18. Hij werd toegesproken door ds. Den Hollander namens de classis Far West, door ds. G. M. de Leeuw namens de classis Mid West, door ds. A. H. Verhoef namens de classis East en door ouderling J. van den Broek namens kerkenraad en gemeente.

---

