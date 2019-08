Ds. A. Visser keert eerder terug uit Zimbabwe

Ds. A. Visser en zijn vrouw keren vervroegd terug uit Zimbabwe.

Dat heeft ds. J. P. Ouwehand, directeur van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond), vrijdag desgevraagd meegedeeld.

Reden voor de terugkeer is de toegenomen onveiligheid in Zimbabwe. De familie zou aanvankelijk in het voorjaar van 2020 naar Nederland terugkeren.

Ds. Visser werd in november 2017 vanuit de hervormde gemeente in Garderen voor de tweede keer namens de GZB naar Zimbabwe uitgezonden. Hij was er docent zendingswetenschap aan het Murray Theological College van de Reformed Church en fungeerde als missionair consultant voor de GZB-partner in Zimbabwe.

De familie Visser zal naar verwachting begin september in Nederland arriveren.